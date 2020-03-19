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İzmir'de sollama yapayım derken otobüsle kafa kafaya çarpıştı

İZMİR'de, sürücüsünün önündeki  kamyoneti sollamaya çalıştığı hafif ticari araç, belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. 2 kişi ağır yaralanırken otomobil hurda yığınına döndü.

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İzmir'de akıl almaz bir kaza gerçekleşti. Kaza, saat 14.30 sıralarında, Kemalpaşa Caddesi Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi'nin 1'inci girişinde meydana geldi. Bülent A. yönetimindeki 35 AGH 864 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, önündeki H.Y.'nin kullandığı 06 BEP 678 palakalı kasalı kamyoneti sollamaya çalıştığı sırada, karşı yönden gelen İsmail T. yönetimindeki 35 DB 2802 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Yaralıların durumu ağır

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçtan kopan parçalar, kamyonete zarar verdi. Kazada, sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, araçta sıkışan Bülent A.'yı çıkardı. İki yaralı yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. 

Kaza güvenlik kameralarına da yansıdı

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, H.Y.'nin kamyonetle hareket halinde olduğu sırada, arkasından gelen Bülent A.'nın, kamyoneti sollamaya çalıştığı ve bu sırada karşıdan gelen İsmail T.'nin kullandığı belediye otobüsüne çarptığı görülüyor. 

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