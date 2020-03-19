Obi Mikel'in neden ayrıldığı ortaya çıktı

Trabzonspor, Obi Mikel'den tam olarak beklediğini alamayınca yollarını ayırma kararı aldı. Mikel'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken bordo-mavili takım büyük yükten kurtuldu.

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Süper Ligde 2. yarı devam ederken önce Daniel Sturridge sonra da John Obi Mikel’in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Trabzonspor, 21 milyon 300 bin TL’lik yıllık maaş yükünden kurtuldu.

UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyma noktasında 2018-19’dan başlayarak önemli oyuncuları ile yollarını ayıran ve özellikle de bu sezon kadro maliyetini önemli düzeyde azaltan Trabzonspor bu ikilinin vedası sonrası yıllık kadro maliyetini de 126 milyon 157 bin TL’den 104 milyon 857 bin TL’ye indirdi.

Kadro maliyeti neredeyse aynı

Trabzon devre arasında da Onazi, Fernandes, Avdijaj ve Fıratcan ile vedalaşıp Ndiaye, Guilherme, Da Costa, Messias ve Bilal’le anlaşırken gidenlerle (13.2 milyon TL), gelenlerin (13.5 milyon TL) yıllık kadro maliyeti neredeyse aynı oldu.

Makul rakama sözleşme yenilemek istiyor

UEFA ile yapılan görüşmedeki rakamlara tam olarak inen bordo-mavililer, gelir- gider dengesini de önemli oranda sağlamış oldu. Takımda toplam oyuncu gideri 104 milyon 857 bin 400 TL'ye düşen Trabzonspor'un ayrıca iç transferde Filip Novak, Jose Sosa ve Joao Pereira ile de makul rakamlar karşılığında sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.