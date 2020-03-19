HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Koca son rakamı açıkladı! Koronavirüsten bir kişi daha öldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle 61 yaşında erkek bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca ayrıca toplam hasta sayısının 191'e ulaştığını da ifade etti.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastanın 61 yaşında olduğunu belirten Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 191'e ulaştığını ifade etti.

Vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs doları yükseltiyor! Piyasalar korku ile hareket ediyor
YKS-LGS sınavları ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı
'Kara Harp Okulu'nda Atatürk'e saygısızlık' iddiası Milli Savunma Bakanlığı fotoğraflarla yanıt verdi
Koronovirüs ömrü hangi yüzeyde ne kadar araştırma sonuçları şoke etti
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan koronavirüs denetim genelgesi
ÖNCEKİ HABERLER
Aytaç Yalman kimdir neden öldü ölüm sebebi koronavirüs mü?
Fenerbahçeli Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada
Zlatan İbrahimovic'ten Koronavirüse karşı kampanya
İsrail'den koronavirüs kararı! 5 büyükelçilik kapatıldı
F-35'lerde sıcak gelişme! Türkiye ile ilgili o belgenin detayı ortaya çıktı
MSÜ sınavları ne zaman 2020 yeni sınav takvimi
Yorumlar 18 yorum