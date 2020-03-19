HABER /  YEREL

Başkent Ankara mart ayında beyaza büründü

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

Abone ol

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. 

Kent merkezinde birçok yol beyaza bürünürken, hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gördü. 

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. 

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan koronavirüs denetim genelgesi
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Yunanistan ve Bulgaristan sınırları yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Karantinadaki hasta kaçtı, polis alarma geçti
ÖNCEKİ HABERLER
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
Saygı Öztürk: Aytaç Paşa koronavirüsten öldü
Brent petrolün varili 25 doların altına düştü
Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Vatandaşlarımızın yanındayız
İstanbul Zeytinburnu'nda sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Hamilelere tatil mi oldu hamile çalışan kaç gün izinli olacak?
Yorumlar