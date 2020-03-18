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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi. İtalya'da koronavirüs nedeniyle bir günde yaşanan en yüksek ölüm gerçekleşti.

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Yeni tip koronavirüs salgınından Çin'den sonra en çok etkilenen ülke olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün yükseliyor. Ülkede, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldiğini açıkladı.

Borrelli'nin açıkladığı bu rakam İtalya'da koronavirüs nedeniyle bir günde yaşanan en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 8 bin 279 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 208 bin 457'ye yükseldi.

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