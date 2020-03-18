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Brent petrolün varili 25 doların altına düştü

Anadolu Ajansı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla birlikte 25 doların altını test etti.

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Gün içinde en yüksek 29,19 dolar seviyesini gören Brent petrolün varili saat 20.34 itibarıyla 24,96 dolara indi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 21,70 dolardan alıcı buldu. Böylece WTI türü ham petrolde 18 yıldan beri görülen en düşük seviye kaydedildi.

Öte yandan, WTI türü ham petrolün varili saat 21.23 itibarıyla 20,64 dolara kadar geriledi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel ekonomik resesyon riski, petrol piyasalarını da olumsuz etkiliyor.

Dün Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi. Bu gelişme de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi destekledi.

Ayrıca, ABD'deki haftalık petrol stoklarındaki düşüş beklentisinin fiyatları artırıcı etkisi ise piyasalarda hissedilmiyor.

Brent petrolde teknik olarak 25,60 ile 26,51 dolar aralığının direnç, 24,69 ile 23,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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