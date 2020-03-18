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Türkiye’de bugüne kadar kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Rakam belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son açıklamasında Türkiye'de korona virüsü testi pozitif çıkan vaka sayısı 98, vakalar arasında bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar 8002 kişiye korona virüsü testi yapıldığı öğrenildi.

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Sağlık Bakanlığı korona virüsü salgını ile ilgili hastanelerde alınan önlemleri artırıyor. Bunun yanında bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerine kadar Türkiye’de 8002 kişiye korona virüsü testi yapıldığı öğrenildi.

Korona virüsü vaka sayısı artarken alınan önlemler artırılıyor. Şu an Türkiye’de 98 kişide korona virüsü testinin pozitif olduğu ve bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

8002 kişiye korona virüsü testi

Sağlık Bakanlığı korona virüsü salgını ile ilgili hastanelerde alınan önlemleri artırıyor. Bunun yanında bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerine kadar Türkiye’de 8002 kişiye korona virüsü testi yapıldığı öğrenildi.

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