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Mardin'de kiliseler Corona virüs nedeniyle ayinlere ara verdi

MARDİN'de kiliseler koronavirüs nedeniyle ayinlerini erteledi. Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, ibadetlerin bireysel olarak yapılacağını söyledi.

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Mardin'de yaşayan Süryanilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında kilise ve manastırda yaptıkları ayinlere ara verilmesi kararı alındı.

Ara verilmesi kararı toplantıyla alındı

Türkiye'de koronavirüse dair önlemler her geçen artarken, Mardin'de yaşayan Süryaniler, kiliselerinde yaptıkları ayinlere ara verilmesi kararını aldı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle Mardin Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İliye Kırılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Deyrulzafaran Manastırı'nda toplantı düzenlendi.

"İbadetler bireysel olarak yapılacak"

Toplantı sonrası konuşan Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, "Devletimizin yayınlamış olduğu genelgelere riayet ederek pazar günü ayini ikinci bir değerlendirmeye kadar artık toplu olarak yapılmayacak. İbadetler bireysel olarak yapılacak. Bu yönde karar aldık. Herkes üzerine düşeni yaparken bizlerin de üzerine düşen görevler vardır. Biz ruhaniler olarak görevimiz Allah'a yaptığımız dua ve yakarışlarla bu salgını insanlardan uzaklaştırmasıdır. Yüce Allah'tan temennimiz odur. Bu yüzden sürekli dua ediyoruz bütün insanlık için" aifadelerini belirtti.

Akyüz, Nisan'da kutlanacak olan Paskalya Bayramı'yla ilgili bir kararın alınmadığını, ilerleyen günlerde bunun tekrar değerlendirileceğini belirtti.

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