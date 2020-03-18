İhsan Giray kimdir Melis Eczanesi sahibi koronavirüsten öldü iddiası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüsten ölen ilk kişinin 89 yaşındaki bir erkek hasta olduğunu söylemişti. Kimliği açıklanmayan kişinin Çinli bir çalışanından hastalığı kaptığı söylenmişti. Bugün sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre ölen kişi Beyoğlu Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Giray

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Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde kötü haberi vermiş ve Türkiye'de koronavirüsten ölen ilk kişiyi açıklamıştı. Verdiği bilgilere göre ölen kişi 89 yaşında ve bir erkek vatandaştı. Koronavirüsten ölen kişinin bu hastalığı Çinli çalışanından kaptığı söylenmişti. Bugün ortaya atılan iddiaya göre koronavirüsten ölen kişinin adı İhran Giray ve Beyoğlun'daki Melis Eczanesi'nin sahibi..

CHP'nin son İstanbul kongresinde İl Başkanlığı'na adaylığını koyan Nurhan Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Arkadaşlar.. Virüsten vefat eden kişi Beyoğlu Melis Eczanesi Sahibi İhsan bey... Eşinde de pozitif çıktı. Çin'li birisiyle temasta bulunan eczanenin kalfası da hastanede yatıyor." paylaşımı yaptı.

Değerli Arkadaşlar..

Virüsten vefat eden kişi Beyoğlu Melis eczanesi Sahibi İhsan bey...

Eşinde de pozitif çıktı.

Çinli kalfası hastanede yatıyor.

O bölgede çalışan eşiniz dostunuz varsa bilgilendirin.

İstanbul Eczacılar Odası da yayınladığı açıklamada, "Meslektaşımız Ecz. İhsan Giray (Melis Eczanesi / Beyoğlu) vefat etmiştir. Cenazesi 18 Mart Çarşamba günü saat 12.00'de Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." bilgisi verdi.