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Mbaye Diagne Galatasaray'a dönmek istiyor

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne'nin yeniden sarı kırmızılılara dönmek istediği iddia edildi.

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Belçika takımlarından Club Brugge'de kadro dışı bırakılan ve uzun süre takımla da birlikte antrenmanlara çıkamayan ancak ardından antrenman izni alan Mbaye Diagne'nin geleceği merak ediliyordu.

Dönmek istiyor
Belçika basınından Het Nieuwsblad'ın haberine göre Diagne'nin öncelikli tercihi Galatasaray olacak. Senegalli golcünün sarı kırmızılı takıma dönmek istediği belirtildi.

Fransa ve İngiltere'den talip var
Oyuncuya özellikle Fransız takımlarıyla birlikte İngiltere'den de talip çıktığı belirtildi. Diagne'nin menajeri, Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle transfer konusunda aceleci davranmayacaklarını da belirtti.

6 maçta 4 gol attı
Diagne, Club Brugge formasıyla bu sezon 6 lig maçına çıktı ve 4 gol attı. Senegalli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.

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