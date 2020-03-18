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Antalya'da mali müşavir iş yerinde kalbinden vurulmuş şekilde bulundu

ANTALYA'da mali müşavir olan Ali Özaltın, işyerine gelen çalışanları tarafından odasından kanlar içinde ölü bulundu. Özaltın'ın kalbinden tek kurşunla vurulduğu anlaşılırken polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, mali müşavirlik mesleğini icra eden 39 yaşında olduğu belirlenen Ali Özaltın, iş yerinde ölü bulundu.

Manavgat Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan Ali Özaltın'a ait iş yerine sabah saatlerinde gelen çalışanlar, patronlarını odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kalbinden tek kurşunla vurulduğu belirlenen Ali Özaltın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Ali Özaltın'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Özaltın'ın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırmaya başladı.

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