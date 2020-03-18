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Öğretmen atama sonuçları MEB 2020 ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınacak olan sözleşmeli öğretmen atama tercihi sonuçları bugün belli oluyor. İşte sözleşmeli öğretmenlik atamaları hakkında merak edilen tüm detaylar.

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20 bin sözleşmeli öğretmen sonuçları için büyük gün geldi. MEB bünyesindeki okullarda öğretmenlik yapmak isteyen adaylar tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama bugün gün içerisinde personel.meb.gov.tr sayfası üzerinden açıklanacak.

ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLERDEN İSTENE BELGELER

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında
aşağıdaki belgeler istenecektir:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

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