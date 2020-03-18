Azerbaycan'dan yüzleri güldüren koronavirüs haberi! 4 hasta daha kurtuldu

2019'un son ayında Çin'de başlayarak tüm dünyayı kıskacı altına alan koronavirüs salgının bilançosunun korkunç boyutlara geldiği bugünlerde Azerbaycan'dan iyi haber geldi. Yapılan açıklamada, coronavirüs salgınına yakalanan 4 hastanın, tedavi sonrası iyileştiği açıklandı.

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Kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan yüzleri güldüren koronavirüs haberi geldi. Yapılan resmi açıklamaya göre 4 hastanın daha ölümcül coronavirüsten kurtulduğu duyuruldu.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı çalışan Operasyon Karargahı, Azerbaycan'da koronavirüsü pozitif olan 4 kişinin daha hastanedeki tedavileri sonrasında iyileştiğini açıkladı.

Koronavirüs yenen kişi sayısı 10'a yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüse, kardeş ülke Azerbaycan'da şu ana kadar 34 kişide rastlandı. Bu vakaların toplamda 10'u tedavi edilerek sağlığına kavuşarak kurtulurken aktif olarak 23 kişinin tedavisi devam ediyor. Öte yandan Bu hafta ölümcül salgının pençesinden kurtulan kişi sayısı 4 olarak açıklandı.

1 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan'da toplam tedavi altında bulunan aktif koronavirüs vaka sayısı 23 olarak bildirilirken şu ana kadar 1 Azerbaycan vatandaşı virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Tedbirler artırıldı

1 ölüm vakasının yaşandığı Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi. Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırken, düğünler de yasaklandı.