Sivas'ta FETÖ yalanıyla iki kişi dolandırdılar

SİVAS'ta dolandırıcılar iki vatandaşa önce polis olduğunu söyledi ardından 'Fetö olaylarına adınız karıştı' diyerek dolandırdı. Vatandaşların şikayeti üzerine geçen polis ekipleri, dolandırıcıları kaldıkları dairede kıskıvrak yakaladı.

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Sivas'ta telefonla aradıkları 66 ve 76 yaşındaki kişilere kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşı korkutarak mağdur etti.

Kardeşler Mahallesi'nde yaşayan İ.H. ve Ş.Y. isimli kişileri telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıp,"FETÖ olaylarına adınız karıştı" diyerek korkuttu. Dolandırıcılara inanan Ş.Y. 30 bin lirayı, İ.H. de 2 bin lira değerindeki altını buluştukları şüphelilere teslim etti.

Ş.Y. ve İ.H., dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin kentte bir apart daire kiraladıklarını tespit etti. Polis, söz konusu daireye operasyon düzenleyerek, R.K. ve İ.H. adlı şüphelileri gözaltına aldı. İkili emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildiği sırada şüphelilerin yüzlerini bezle kapattığı görüldü.