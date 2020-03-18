İstanbul hiç böyle görmediniz! koronavirüs etkisiyle meydanlar sokaklar bomboş

2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde başlayarak 3 ay gibi kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel çapta korkunç bir tehlike boyutuna erişen koronavirüs salgını sosyal hayatı da adeta felç etti. Ülkemizin kalabalığıyla meşhur kenti İstanbul neredeyse hayalet şehre dönüştü. En yoğun insan kalabalığının olduğu meydanlar, sokaklar bomboş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi. İşte dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alan İstanbul'dan ender görebileceğimiz fotoğraflar...