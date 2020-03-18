İstanbul hiç böyle görmediniz! koronavirüs etkisiyle meydanlar sokaklar bomboş
Dünyanın en kalabalık metropollerinden İstanbul'da coronavirüs nedeniyle devletin aldığı tedbirler sonrası vatandaşlar sokağa çıkmayınca şehirde hiç göremediğimiz görüntüler oluştu. İstanbul'un kalabalığına alışkın olduğumuz tüm meydanları boşboş kaldı.
2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde başlayarak 3 ay gibi kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel çapta korkunç bir tehlike boyutuna erişen koronavirüs salgını sosyal hayatı da adeta felç etti. Ülkemizin kalabalığıyla meşhur kenti İstanbul neredeyse hayalet şehre dönüştü. En yoğun insan kalabalığının olduğu meydanlar, sokaklar bomboş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi. İşte dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alan İstanbul'dan ender görebileceğimiz fotoğraflar...
Eminönü Meydanı'nda kimse yok
Eminönü Meydanı her gün binlerce kişiye ev sahipliği yapıyordu. Ancak corona virüs nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih edince alan boş kaldı.
Önünde kalabalık eksik olmayan Mısır Çarşısı, Yeni Cami ve yılbaşında onlarca metrelik kuyruklar oluşan ünlü bilet satış gişesinin olduğu bölge de de az sayıda insan görülüyor.
Eminönü'de bulunan balık ekmek satan teknelerin önü ile hemen yakınındaki otobüs durakları da sessizliğe büründü.