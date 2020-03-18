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TSYD'den TFF'ye erteleme çağrısı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligleri ertelemesi konusunda çağrıda bulundu.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), liglerde maçların ertelenmesini talep etti.

Dernekten yapılan açıklamada çeşitli ülkelerde sporcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun seyircisiz oynama kararına anlam verilemediği vurgulandı.

Müsabakaları izleyen gazetecilerin de virüs kapma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunun hatırlatıldığı açıklama şöyle;

"İspanya'nın Espanyol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, Juventuslu Matuidi'nin testi pozitif çıkmışken, NBA'deki takımların çoğu corona virüsüyle savaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e bırakılmışken, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, THY Avrupa Ligi ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa'nın dört bir yanında futbol ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir anlam veremiyoruz. Kaldı ki ertelenmediği sürece bu müsabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. Şu hiçbir zaman unutulmasın ki hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir."

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