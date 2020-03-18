Coronavirüste son rakamlar korkutucu! 200 bin vakayı aştı, 8159 kişi öldü

Coronavirüs hızla can almaya devam ediyor. Son rakamlar ürkütücü boyutlara ulaştı. 200 bin vakayı aşan ölümcül virüsten dünya genelinde 8159 kişi hayatını kaybetti.

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Çin'in vuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül virüs hızla yayılıyor. Ülkelerin sıkı tedbirler alması virüsün hızını kesse de henüz önüne geçecek aşı bulunabilmiş değil. Küresel salgında ülkeler kendi önlemlerini alıyor. Türkiye'de de coronavirüsle mücadele tedbirleri artırılıyor.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'nin ilk Koronavirüs kaynaklı ölümünün yaşandığını söyledi. Koca, vakaların 98'e yükseldiğini söyledi.

İtalya’da ölü sayısı 2 bin 503 oldu

Çin dışında salgının en çok can aldığı İtalya’da ölü sayısı 2 bin 503 olarak duyuruldu. Toplam vaka sayısı 31 bin 506 olarak kayıtlara geçti.

Virüs İran'ı vuruyor

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur ülkedeki son verileri paylaşmaya devam ediyor. Cihanpur’un aktardığına göre ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 147 artarak 1135’e ulaştı. Toplam vaka sayısı da 17 bin 361’e yükseldi.

İspanya'da durum

Avrupa’da İtalya’nın ardından en çok kayıp veren ikinci ülke konumuna ulaşan İspanya’da toplam vaka 13 bin 716, ölü sayısı ise 558 oldu.

Fransa'da ölü sayısı 175'e yükseldi

Avrupa’da virüsün yayılma hızı İtalya ve İspanya’ya göre nispeten yavaşlayan Fransa’da son olarak açıklanan vaka sayısı 7 bin 730, ölü sayısı ise 175 olarak kayıtlara geçti. Fransız ordusu ülkenin güneyindeki durumu kritik olan hastaları, güneydoğudaki hastanelere transfer etmeye başladı.

ABD'nin tüm eyaletlerine yayıldı

Bir yandan ön seçimlerin devam ettiği ABD’de salgın yayılmaya devam ediyor. Virüs ABD'nin 50 eyaletine yayıldı. Son olarak 113 yeni vaka ve 7 ölüm gerçekleşirken, can kaybı 116’ya ulaştı.

İngiltere'de bir bebekte coronavirüs tespit edildi.

İngiltere

Ada genelinde görülen vaka sayısı 1950’ye, ölü sayısı ise 71’e yükseldi. Norfolk’ta bir bebekte virüs tespit edildi.

Almanya

Ülkede 9 bin 367 vaka kayıtlara geçerken, 26 kişi de hayatını kaybetti.

Belçika ülkece karantinada

Ülke genelinde karantina kararı alındı. Marketler, eczaneler ve bankalar dışındaki tüm iş yerleri kapatılırken, diğer meslek grupları evden çalışacak. Belçika’da 1243 vakada 10 hasta hayatını kaybetti.