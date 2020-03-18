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Can Dündar'dan koronavirüs üzerinden tepki çeken iddia

Firari gazeteci Can Dündar, koronavirüs üzerinden yine hükümete kin kustu, sosyal medya hesabından "İçerde sıkıyönetim ilan edip dışarıyla sınırları kapatan bir devlet yapısı, faşizme evrilebilir." dedi.

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Türkiye'de koronavirüs vakalarının artışıyla birlikte önlemler de arttı. Alınan tedbirleri farklı yorumlayan Can Dündar'ın son paylaşımı tartışma konusu oldu.

FETÖ'nün MİT TIR'ları davasından hapis cezası alan ve kırmızı bültenle aranan Dündar'a göre virüsün yol açtığı yıkım, otoriter sistem arayışını hızlandıracak. 

"Faşizme evrilebilir"

Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Virüsün yolaçtığı panik ve ekonomik yıkım, gardı düşmüş kitleleri hepten otoriter bir sistem arayışına sürükleyebilir. İçerde sıkıyönetim ilan edip dışarıyla sınırları kapatan bir devlet yapısı, faşizme evrilebilir. Krizin hangi finalle biteceği biraz da bizim direncimize bağlı…" ifadelerine yer verdi.

Dündar'a tepki

Dündar'ın tepki çeken paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar Dündar'ı kaostan beslenmekle suçladı.

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