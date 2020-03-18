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Auckland City Corona virüs nedeniyle erken şampiyon edildi

Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, koronavirüs ile ilgili olarak bir ilki gerçekleştirdi. Federasyon ligde şuan 37 puanla lider olan Auckland City'yi, şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

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Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Birinci Lig'i erken sonlandırdığını Auckland City'nin şampiyon ilan edildiğini duyurdu.

37 puanla liderdi, şampiyon edildi

Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve ligin erken bitirilmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki AucklandCity'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.

Kararın hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve ligdeki kulüplerin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.

Yeni Zelanda'da Corona virüs sayısı 20 oldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.

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