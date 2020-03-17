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Berdülacüz ne demek 2020 Berdülacüz ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz hafta 20 derecelere dayanan hava sıcaklığının 15 derece düşmesinin ardından vatandaşlar kocakarı soğukları başladı mı, kaç gün sürecek araştırmaları yapmaya başladı. Peki Berdülacüz olarak da bilinen kocakarı soğukları nedir, kaç gün sürecek?

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Berdül'acüz ya da diğer bir adıyla Kocakarı soğukları, mevsim normallerinin altında soğuk hava getiren doğa olayı olarak tanımlanabilir. Genelde Mart ayında görülen Kocakarı soğukları ne zaman başlar merak konusu oldu. İşte, detaylı bilgiler...

KOCAKARI SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR: Mart ayının ortalarında normallerin altındaki soğuk havanın sürdüğü 7 günün genel adı Berdül'acüz olarak bilinir. Her ne kadar kışın en sert hissedildiği dönem olsa da baharın ayak seslerini duyuran, Berdül'acüz 11-17 Mart arasında yaşanıyor.

BERDÜLACÜZ NE DEMEK: Berdülacüz’e halk arasında “kocakarı soğukları” ismi verilmiştir. Berdül’acüz “Acüz” omurgamızdaki “kuyruk sokumu” dediğimiz son kemiğin ismi. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı böyle bir benzetme söz konusu. Bu kelime Arapça'da kocakarı manasına gelen “acüze” sözcüğü ile karıştırılınca, bir de üstüne bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının hayatını kaybetmesi söz konusu olunca deyim halkın ağzına “kocakarı soğukları” olarak kalmış.

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