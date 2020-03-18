Corona virüs adına şarkılar besteletmeye devam ediyor Rizeli şair sahnede

Dünya'da yankı uyandıran koronavirüsünün adına şarkılar da bestelenmeye başlandı. Son olarak Rizeli Necmettin Er'in bestelediği koronavirüs şarkısı sosyal medyada ilgilerin odağı oldu.

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Rizeli şair Necmettin Er, Corona virüse karşı atma türkü besteledi. Şairin türküsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Güncel olay ve gelişmelere türkü bestelemeye meraklı olduğunu anlatan Necmettin Er, "Corona virüs'e karşı da türkü besteledim. Bunu seslendirip sosyal medyada paylaştım. Corona virüs'e insanları türkü ile dikkatli olmaya davet ettim" diye konuştu.

Şair Necmettin Er'in Corona virüs dizeleri şöyle:

İçin Rize çayını virüs bulaşmaz size Gülsek mi, ağlasak mı bu bizim halimize Çin’den çıktı yola dünyayı dolaşıyı Corona virüsüne Türkiye alişiyi. Yürekten selamlaşın, el ele tutuşmayın,Corona virüsüne sakın ha bulaşmayın.

Yiyin Anzer balını dünyaya duyuralım Kaplıcaya girelim virüsten korunalım. Corona virüsüyle kaldık karşı karşıya. Korkuyorum köyümden ben gitmeye çarşıya, virüs virüs deyip de fırsatçılık yapmayın. Sakın ha lokmanıza haram lokma katmayın. Dünyayı komple sardı bu virüs felaketi, Yaradanım korusun bu güzel memleketi. Bu nasıl bir virüstür dünyayı çekti ezap, Evlere hapis olduk her şeye olduk hasret.