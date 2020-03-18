Corona virüs Elon Musk'a geri adım attırdı

Özel uzay SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde corona virüsü hafife almıştı. Musk, her ne olduysa çalışanlarına elektronik posta ile yolladığı mesajda evden çalışmalarını söyledi.

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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs ülke ekonomilerini de ağır şekilde vurmaya devam ederken, Elon Musk Corona virüsü paniğinin aptalca olduğunu söylemiş ve ilginç bir örnekle Corona virüsü hafife almıştı.

Çalışanlarına evden çalışmalarını söyledi

Forbes'ta yer alan habere göre, daha önce corona virüs salgını nedeniyle yaşanılan paniğin aptalca olduğunu söyleyen Tesla CEO’su Elon Musk, çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile evden çalışabileceklerini söyledi.

Trafik kazaları daha tehlikeli demişti

Geçtiğimiz günlerde, Musk, Corona virüsü ile ilgili çalışanlarına bir mesaj göndermiş ve bu mesajda istatistik verilerine yer vererek trafik kazaları corona virüsten daha tehlikeli ifadelerine yer vermişti.