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Fahrettin Altun açıkladı! Koronavirüsle mücadele için 15 bin kişi başvurdu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 yılına damgasını vuran ölümcül salgın koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde 15 bin kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğunu açıkladı.

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İletişim Başkanı Altun, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçtiğini duyurdu.

Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır" dedi. Altun, paylaşımında ayrıca salgınla gönüllü mücadele etmek isteyen bazı vatandaşların mesajlarına yer verdi.

İşte o paylaşım;

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