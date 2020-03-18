Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı düğün fotoğraflarının mekanı oldu

MALATYA'da kayısı ağaçları çiçek açtı, yeni evlenen çiftler ve düğün fotoğrafçıları bu muazzam görselin değerini iyi bildi. Çiftler Kayısı bahçelerine akın ederek bu görsel şöleni ölümsüzleştirdi.

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da, kayısı ağaçları çiçek açınca Kayısı bahçeleri, manzarası ile yeni evlenen çiftlerin açık hava stüdyosuna dönüştü.

Yeni evlenen çiftlerin uğrak mekanı oldu

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ve yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da, kayısı ağaçları çiçek açınca bahçeler beyaza büründü. Güzel görüntülerin ortaya çıkmasıyla düğün fotoğrafçıları da manzarayı fırsat bilerek, yeni evlenen çiftlerin fotoğraflarını kayısı bahçelerinde çekmeye başladı.

"Mükemmel görüntüler ortaya çıkıyor"

Düğün fotoğrafçısı Yusuf Karaoğul, Malatya'da her mevsimin farklı güzelliği olduğunu dile getirerek, "Kayısılar çiçek açınca gerçekten muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. Düğün fotoğrafçısı olarak bun değerlendiriyoruz. Kayısı bahçelerinde bu mevsimde mükemmel görüntüler ortaya çıkıyor. Kayısı bahçeleri bizim için doğal stüdyoya dönüştü ve yeni evlenen çiftlerimiz de en güzel günlerinin fotoğraflarını burada çektirmek istiyor" diye konuştu.

Çiftçiden "Korkulacak bir durum yok"

Kayısı çiftçisi Nevzat Şimşek de kayısı çiçeklenmesinden korkularının olmadığını belirterek, "Çiçekler sağlam, ilerleyen süreçlerde bir don olacağını bilemeyiz ama şu an korkulacak bir durum yok. Bunun önlemini ilaçlama yaparak alıyoruz. Ondan sonra ürünlerimizi kaliteli bir şekilde elde etmeye çalışıyoruz" dedi.