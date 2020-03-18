Kilise görevlisinden skandal iş! Koronavirüsü 50 kişiye böyle bulaştırdı

GÜNEY KORE'de koronavirüs tehlikesinin son raddeye geldiği şu günlerde kilise görevlisi yaptığı skandal iş ağızları açık bıraktı. Aynı sprey şişesini dezenfekte etmeden birçok katılımcıda kullandı. Kilisede ağzına tuzlu su sıkılan 50 kişi koronavirüs kaptı.

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Güney Kore'de akıllara durgunluk veren bir olay bir kilisede yaşandı. Kilise görevlisi aynı sprey şişesini dezenfekte etmeden birçok katılımcı üzerinde kullanarak 50 kişinin koronavirüs kapmasına vesile oldu.

The South China Morning Post'un yetkililerin de görüşünü içeren haberine göre, Güney Kore'de yer alan bir kilisedeki görevlinin virüsü öldürür diye ağızlarına tuzlu su sıkmasının ardından, yaklaşık 50 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Seul yakınlarında bulunan Gyeonggi bölgesindeki Lütuf Nehri Toplum Kilisesi'nden (River of Grace Community Church) bir görevli, kiliseye gelen birçok kişi üzerinde aynı spreyi, başlığını dezenfekte etmeden kullandı ve böylece kilisenin papazıyla eşi de dahil olmak üzere yüz kadar katılımcının önemli kısmına hastalık bulaşmasına sebep oldu.

Görüntülerde yetkilinin spreyin ucunu, biri önceden koronavirüs taşıyıcısı olan bir dizi farklı üyenin ağzının içine soktuğu görülüyor.

Gyeonggi bölgesinin Koronavirüs Görev Gücü Başkanı Lee Hee-Young şöyle konuştu:

"Sprey şişesinin başlığını hasta olduğu daha sonra doğrulanan bir cemaat üyesinin ağzının içine soktukları doğrulandı. Daha önce diğer cemaat üyelerine de spreyi dezenfekte etmeden aynısını yapmışlar. Bu, virüsün yayılmasını kaçınılmaz kılmış. Böyle yapmalarının nedeni tuzlu suyun virüsü öldüreceği yönündeki asılsız inanç."

Kaynak: İndependent Türkçe