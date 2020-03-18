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Moskova Merkez Camii için koronavirüs kararı: 24 saat boyunca...

Rusya Müftüler Konseyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Moskova Merkez Camii'nde 24 saat Kuran okunmaya başlandığını duyurdu.

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Rusya Müftüler Konseyi, koronavirüs salgını nedeniyle Moskova Merkez Camii'nde 24 saat Kuran okunmaya başlandığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama, müftülüğün resmi web sitesinde yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı caminin internet sitesinden yapılan açıklamada, uygulamanın Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'in onayıyla başladığı belirtilirken, Rusya'nın sembol camisinde okunacak Kuran'ın koronavirüsün tüm dümyada etkili olduğu dönemde Allah'a yakarış olduğu vurgulandı. 

Bir gün önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin virüs salgınının önüne geçmek için bir dizi yeni önlem açıklamıştı. Önlemler arasında 10 Nisana kadar açık ve kapalı mekanlarda 50'den fazla insanı bir araya getiren her türlü kültürel ve sportif faaliyetin yasaklanması da var.

Devlet okulları da 21 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında kapalı kalacak.

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