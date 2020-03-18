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İzmir'de çifte ambulans çarptı hayata gözlerini birlikte yumdular

İZMİR'de yolun karşısına geçmek isteyen Münevver ve Nazmi kılıç çiftine ambulans çarptı. Yaşlı çift, kaldırıldıkları hastanelerde yaşam mücadelelerini kaybetti.

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ambulans yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarptı. Kazada ağır yaralanan çift, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda meydana geldi. Konak istikametinden Karabağlar yönüne ilerleyen S.Ç. idaresindeki 35 KK 852 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 ve 76 yaşlarındaki Münevver,Nazmi kılıç çiftine çarptı.

Hayata birlikte gözlerini yumdular

Meydana gelen trafik kazasında, Kılıç çifti, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası ambulansa alınan Nazmi Kılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Münevver Kılıç ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına Kılıç çifti, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kaza sonrası Ambulans şoförü S.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet götürülürken, yayalara çarpan ambulans da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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