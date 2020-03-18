Fenerbahçe'de Slaven Bilic sesleri

İngiliz medyası, teknik direktör arayan Fenerbahçe'nin Türkiye'de bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic ismini ortaya attı.

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Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'dan boşalan koltuk için hem Türkiye hem de Süper Lig şartlarını bilen bir teknik adam arayışında. Sarı-lacivertli yönetim, yarıştan uzaklaşmanın da etkisiyle işleri ağırdan alırken, İngiliz basını Fenerbahçe için Slaven Bilic ismini ortaya attı.

Yüksek miktarda para verirse işler değişir

Sabah'ın haberine göre; Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran 52 yaşındaki hoca, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a geçtiğimiz yaz 2 yıllık imza atmıştı. Haberin detayında Bilic'in ayrılmasının beklenmediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin yüksek miktarda para vermesi halinde işlerin değişebileceği belirtildi.







Taraftar gitmesini istemiyor

West Bromwich'in taraftar sayfalarında bu konu konuşulurken, bazı İngiliz taraftarlar 'Korkarım para konuşur', 'Hayır!', 'Bu adamın yeniden heyecanlanmasını sağlardım. Son 20 yıldır sahip olduğumuz en iyi yönetici!' yorumlarını yaptı.



Slaven Bilic kimdir?

11 Eylül 1968 yılında Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya gelen tecrübeli çalıştırıcı, şimdiye kadar; HNK Hajduk Split, Hırvatistan U21, Hırvatistan, Lokomotif Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al-Ittihad Cidde ve West Bromwich'i yönetti. Öte yandan Bilic, West Bromwich ile toplamda 41 müsabakaya çıkarken 1,85 puan ortalaması yakaladı