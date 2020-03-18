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Fatih Terim Şener Özbayraklı'nın biletini kesti

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, performansından memnun olmadığı Şener Özbayraklı'yı gözden çıkardı.

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Galatasaray'da tartışmasız sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Şener Özbayraklı oldu.

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi. Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor. 

Gelecek sezon kadroda olmayacak
Tecrübeli teknik adam gözden çıkarılan isimleri belirlediği, gelecek sezon kadrosunda bu isimlerinden yer almayacağı belirtildi.

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