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Araç sahipleri dikkat! Benzinin ardından motorine de indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinden motorine gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapılacak.

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Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzine gelen 25 kuruşluk üçüncü indirimin ardından motorine de indirim geliyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında  26 kuruşluk indirime gidilecek.

Ne kadar olacak?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,60 liradan 5,35 liraya, İzmir'de 5,70 liradan 5,45 liraya inecek.

Önceki gün de benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruş indirime gidilmişti.

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