HABER /  DÜNYA

Angela Merkel açıkladı! İdlib için Türkiye'ye 125 milyon Euro göndereceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptıkları video konferanslı 4'lü zirve hakkında açıklamalarda bulundu. Merkel, Türkiye'ye 125 milyon Euro gönderileceğini belirtti.

Abone ol

Merkel zirve sonrası görüşmesinin çok faydalı olduğunu söyledi.Almanya Başbakanı  Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İdlib için 125 milyon Euro gönderilecek

Erdoğan, Macron ve Johnson ile yaptıkları video konferansta Suriye'deki durumu ele aldıklarını belirten Merkel, ''Çok yararlı bir görüşme oldu. İdlib'deki insani duruma yardımı görüştük. Oraya 125 milyon Euro gönderiyoruz, bunun hemen oraya varması önemli'' dedi.

Alman Şansölye, İdlib konusunda geçici bir ateşkes olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ''Türkiye Cumhurbaşkanı bize İdlib yakınlarındaki M4 arteri boyunca ortak devriyelerden bahsetti. Elbette Suriye'deki siyasi süreci daha geniş bir şekilde ilerletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz'' diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplum içinde dolaşıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çankaya'da kritik koronavirüs zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları duyuracak
Burhan Kuzu uyuşturucu baronu Zindaşti için hakimleri aradığını itiraf etti
Darp edilen kadını kurtarırken katil olan Kadir Şeker için istenilen ceza belli oldu
ABD Dışişleri Bakanı'ndan şok iddia! 'Rusya, Suriye'de düzinelerce Türk askerini öldürdü'
Murat Boz 'evde durmayın' dedi tepkiler üzerine açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu tahliyeler tamamlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Fatma Şahin'den kızı ile ilgili iddialara yalanlama 'rutin karantinada'
Koronavirüs, ABD'deki 50 eyalete de yayıldı! Sokağa çıkma yasağı gelebilir
Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili avukatından şok iddia! Rahminde erkek...
Çanakkale Zaferi sözleri 2020 18 Mart sözleri kısa resimli
Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı 2020 18 Mart yıldönümü
Yorumlar