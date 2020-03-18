Angela Merkel açıkladı! İdlib için Türkiye'ye 125 milyon Euro göndereceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptıkları video konferanslı 4'lü zirve hakkında açıklamalarda bulundu. Merkel, Türkiye'ye 125 milyon Euro gönderileceğini belirtti.

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Merkel zirve sonrası görüşmesinin çok faydalı olduğunu söyledi.Almanya Başbakanı Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İdlib için 125 milyon Euro gönderilecek

Erdoğan, Macron ve Johnson ile yaptıkları video konferansta Suriye'deki durumu ele aldıklarını belirten Merkel, ''Çok yararlı bir görüşme oldu. İdlib'deki insani duruma yardımı görüştük. Oraya 125 milyon Euro gönderiyoruz, bunun hemen oraya varması önemli'' dedi.

Alman Şansölye, İdlib konusunda geçici bir ateşkes olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ''Türkiye Cumhurbaşkanı bize İdlib yakınlarındaki M4 arteri boyunca ortak devriyelerden bahsetti. Elbette Suriye'deki siyasi süreci daha geniş bir şekilde ilerletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz'' diye konuştu.