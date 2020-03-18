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Çankaya'da kritik koronavirüs zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları duyuracak

Devletin zirvesi bugün, ülkemizde, bir kişinin hayatını kaybettiği, tespit edilen vaka sayısının 98 ulaştığı koronovirüs nedeniyle Ankara'da Çankaya Köşkü'nde toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası coronavirus ile ilgili alınan kararları duyurması bekleniyor.

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Türkiye'nin gündemi küresel çapta tehlike haline gelen koronavirüs salgını. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı yapılacak. Toplantıda yeni önlemler alınması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacağı öğrenildi.

Pazartesi günü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" demişti.

Kritik toplantı 14:00'te başlayacak

Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yapacak.

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