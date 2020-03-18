Ticaret Bakanlığı'ndan koronavirüs kararı! Kolonya ve dezenfektan için flaş karar

Ticaret Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve yalnız meltblown kumaş ihracatı izne tabi tutuldu.

Abone ol

Söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınacak.

Onaylatılmış mallara uygulanmayacak

Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olan mallara uygulanmayacak.

İhracat Genel Müdürlüğü yetkili olacak

Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümlerine istinaden uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacak.