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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu tahliyeler tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını duyurdu

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Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ülke genelindeki yurtlara yerleştirildi.

Operasyonun tamamlandığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından duyurdu. 

Karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili soruşturma

Oktay ayrıca tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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