Umre karantinasındaki vatandaşların yerleştirildikleri iller ve yurtların isimleri
Sağlık Bakanlığı'nın ülkemizde koronavirüs vakaların artışa geçmesiyle birlikte aldığı önlemler kapsamında, umre dönen vatandaşlara karantina uygulaması başlattı. Peki umre dönüşü vatandaşlarımız hangi illerde ve hangi yurtlara yerleştirildi. İşte o iller ve kaldıkları yurtların isimleri...
Kutsal topraklardaki Umre ziyareti nedeniyle Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için, Türkiye genelinde belirlenen 16 şehirdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor. Korona şüphesi taşıma ihtimali nedeniyle boşaltılan öğrenci yurtlarında karantinaya alınan umre yolcusu sayısı 10 binden fazla.. Umre karantinasındaki vatandaşların yerleştirildikleri iller ve yurtların isimleri derledik.
Umre seyahatinden dönen vatandaşlar, uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Gölbaşı'nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldü. Buraya götürülen Umre yolcuları, daha önceden kendileri için boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
Ankara - Şehit Özel Harekatçılar, Milli İrade Kız Öğrenci Yurdu, Gölbaşı KYK yurdu
Ankara'da Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci Yurdu'nda 2 bin 64, Milli İrade Kız Öğrenci Yurdu'nda bin 880, Gölbaşı'ndaki yurtta bin 448 kişi olmak üzere toplam 5 bin 392 kişi gözlem altına alındı.
Konya- Tahir Büyükkörükçü, Kutalmışoğlu Öğrenci yurdu
Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantine sürelerini geçirecekleri Konya'daki yer belli oldu.