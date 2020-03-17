Umre karantinasındaki vatandaşların yerleştirildikleri iller ve yurtların isimleri

Ankara - Şehit Özel Harekatçılar, Milli İrade Kız Öğrenci Yurdu, Gölbaşı KYK yurdu

Ankara'da Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci Yurdu'nda 2 bin 64, Milli İrade Kız Öğrenci Yurdu'nda bin 880, Gölbaşı'ndaki yurtta bin 448 kişi olmak üzere toplam 5 bin 392 kişi gözlem altına alındı.