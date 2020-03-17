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Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlere uyulduğu takdirde hastalığın yayılımının kontrol altına alınabileceğini belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kovid-19'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız" ifadesini kullandı.

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