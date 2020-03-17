Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kovid-19'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız" ifadesini kullandı.

6 ülkeyle daha aramıza UÇUŞ YASAĞI kondu: İNGİLTERE, İRLANDA, İSVİÇRE, SUUDİ ARABİSTAN, MISIR, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ. Aramıza uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah sekiz itibariyle 14’ten 20’YE ÇIKTI. Siz de tedbirleri sıkı tutun! pic.twitter.com/zNwzLiuIk6