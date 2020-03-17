Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in ertelenmeyeceğini ve nisan ayının sonuna kadar maçların seyircisiz olarak oynanacağını belirterek, "Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi" dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA'yla koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Alınmış kararda bir değişiklik yok"

Süper Lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceği hakkında konuşan Özdemir, "Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecek. Yerel liglerin Haziran sonuna kadar düzenlenmesi için gayret gösterilmesi talep edildi, Haziran sonuna kadar tamamlanması arzulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bize sunum yaptı. Ana nedeni, EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesiydi. Eğer işler yolunda gitseydi, EURO2020 12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacaktı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu maçların 11 Haziran-11 Temmuz 20212 tarihlerinde yapılma kararı alındı. TFF olarak biz de bu karara destek verdiğimizi söyledik.

"Haziran'a kadar tüm ligler bitmeli"

Ayrıca UEFA üyesi ülkelerin Mart ayı sonunda hazırlık maçları vardı. Bu maçların da Haziran 2020'de oynanma kararı alındı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için ise hazırlanan senaryoları bize sundular. haziran sonuna kadar tüm liglerin ve organizasyonların bitirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini açıkladılar. Haziran sonu itibariyle liglerin tamamının sonlanması arzulanmaktadır. Türkiye'de alınan karar neyse devam edecek. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynamaya devam edeceğiz.

Her dakika durum değişebilir. Çok aklı başında olan, çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız ve bir bilim kurulumuz var. Her şarttaki durumda, Türkiye'yi en az etkileyecek kararları alıyorlar. Bizim onlarla sürekli mesaimiz var"