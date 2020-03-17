Oytun Hoca'nın tuzlu su efsanesi boş çıktı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisinin doğru olmadığını, tuzlu suyun bilinenin aksine virüsler için güzel bir yaşam ortamı sunacağını söyledi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle ilgili bir doğru bilinen bir yanlışı söyledi. Tuzlu su ile yapılan gargaranın virüsü öldürüceği iddiasının doğru olmadığını söyleyen Ceyhan, tuzlu suyun tek yararın burun tıkanıklığı açmak olduğunu ifade etti.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, twitter'dan yaptığı açımlamada tuzlu su ile gargaranın virüsü öldürmeyeceğini söyledi.

İşte Ceyhan'ın o açıklamaları;

“Tuzlu su ile gargara yaparsanız virüs ölür” tespiti gerçeği yansıtmıyor. Tuzlu su virüs için güzel bir yaşam ortamı olabilir. Virüs daha çok yaşayabilir. Virüsü öldürücü hiç bir özelliği yoktur. Tuzlu suyun tek yararı burunda tıkanıklık varsa onu açar.

Para çok ciddi bir bulaşma kaynağıdır. Her mikroorganizma’da olduğu gibi virüsler para üzerinde de rahatlıkla canlı kalabilirler."

Oytun Erbaş önermişti!

Tuzlu su önerisini ilk olarak Doç. Dr. Oytun Erbaş önermişti. Youtube kanalında koronavirüsten korunma yollarıyla ilgili videosu izlenme rekorları kıran Erbaş, deniz suyu benzeri bir tuzlu su karışımıyla ağız ve burnun yıkanması gerektiğini söylemişti.