Adıyaman'da eve giren hırsızlar altınları çalarak kayıplara karıştı

ADIYAMAN'da hırsızlık için eve girenler on bin liralık altını alarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaşan Adnan Akgöz durumu hemen polise bildirdi. Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Adıyaman’da, bir eve hırsızlık için giren kişi veya kişiler altınları alarak kaçtı.

Olay, öğleden sonra Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Akgöz'e ait eve, kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz şahıslar, yatak odasında bulunan 10 bin lira değerindeki altını aldı. Eve gelen Adnan Akgöz, kapının zorlanarak açıldığını ve altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hırsızlık şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.