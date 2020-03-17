Koronavirüsten kaçanları istemiyor! Bodrum Belediye başkanı 'gelmeyin' dedi

Koronavirüs sebebiyle tatil olan okullar sonrası nüfus artışı yaşayan Bodrum'da Belediye başkanı Ahmet Aras ciddi açıklamalarda bulundu. 'Gelmeyin' diyerek sebebini söyledi.

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Corona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından Bodrum'da ciddi nüfus artışı yaşandı. Bu duruma ek olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras çok ciddi açıklamalarda bulundu.

"Herkes deniz kenarlarına gidecek gibi algı oluştu"

Ahmet Aras, "Okullar tatil olduktan sonra herkes deniz kenarlarına, yazlıklara gidecek gibi bir algı oluştu. Bodrum 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; Lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır" cümlelerini kullandı.

Başkan Aras örnek vererek, "Bodrum'da bulunan hastanelerde toplam 17 yoğun bakım yatağı var. Biz bu yatakları zaten mevcut nüfusa göre yetersiz görüyoruz. Herkes bu dönemde kendi evinde kalsın ve sağlığı için önlemini alsın. Bu bir kısıtlama değil ama önemli bir temennidir" diye konuştu.

"Gündemimiz halk sağlığı"

Ahmet Aras da alınan tedbirleri düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Aras, "Sağlığınız ve güvenliğiniz için evinizde kalın. Şu an tek ve en öncelikli gündemimiz halk sağlığı. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgelere ve aldığı kararlara uymakla mükellefiz. Bodrum Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplantılarında alınan kararları vatandaşımıza duyuruyoruz. Kişisel hijyen ve farkındalık, halk sağlığının korunmasında en önemli unsur. Kalabalık yerlerden uzak kalınması da hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Belediye başkanı Ahmet Aras açıklamalarına şöyle devam etti:

Bodrum'da gıda ve kıyafet olmak üzere açılan iki çeşit pazar var. Biz temel ihtiyaç dışındaki bütün toplu alanları sınırladık. Bu nedenle kıyafet pazarlarını kurdurmayacağız. Ancak insanların temel ihtiyaçlarının yer aldığı gıda pazarlarını sıkı denetimli bir şekilde açık tutmaya devam edeceğiz. Açıkta ürün satılmaması, pazarcı esnafımızın eldiven ve maske takmaları ve pazar girişlerinde dezenfeksiyon işlemleri ile ilgili her türlü tedbirimizi alacağız.

"Acil işlemler dışında.."

Vatandaşlardan da acil işlemler dışında belediye ile ilgili tüm işlerini interaktif ortamlardan ve telefon aracılığıyla çözmelerini istedi. Aras, risk grubundaki personele hizmetleri aksatmayacak şekilde izin verildiğini kaydetti.

"Fırsatçılara karşın denetimler yapılıyor"

Gıda, hijyen ve dezenfekte ürünlerinde karaborsacılık yapanlara karşı gerekli denetimler zabıta ekiplerimizce yapılıyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve gördükleri bu tür konuları derhal bize bildirmelerini istiyoruz.