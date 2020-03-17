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RTÜK'ten koronavirüs yayınlarına uyarı: Buna tahammül edemeyiz!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin corona virüs yayınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahin açıklamasında ‘Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir, buna tahammül edemeyiz’ dedi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açıklamaları şu şekilde:

Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir, buna tahammül edemeyiz

Bilim Kurulu’nun ve bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez

Üst Kurulumuz, 6112 sayılı kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir, bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz.

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