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Galatasaray’da Ömer Bayram ameliyat edildi

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde elinden sakatlanan Ömer Bayram’ın ameliyat edildiğini açıkladı.

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Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanarak, elinde kırık oluşan Ömer Bayram’ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Ömer Bayram, Süper Lig’de oynanan Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Kulüp doktorumuz Dr. Öğr. Üyesi Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavisi sağlık heyetimiz tarafından sürdürülecektir."

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