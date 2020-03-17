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Manisa'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü

MANİSA'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 SL 425 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar servis alanı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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