Manisa'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü
MANİSA'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Abone ol
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 SL 425 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar servis alanı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.