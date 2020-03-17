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Diyarbakır'da silahlı saldırıda baba ve kızı öldü

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde çalışmak için bahçelerine giden baba ile kızı, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Özkahraman Ailesi, yaşanan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Adana'ya göç etti.

Aile, bir süre sonra yaşadıkları Çermik ilçesine bağlı Bayırbağı Mahallesi'ne geri döndü.

Baba ve kız silahlı saldırıya uğradı

Bahçelerine çalışmaya giden baba Selahattin Özkahraman ile 2 çocuk annesi kızı Süreyya Özkahraman, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganlar kaçtı 

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba ve kızın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Selahattin Özkahraman ile Süreyya Özkahraman'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga gönderilirken, mahallede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma, saldırganları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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