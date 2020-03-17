AK Partili Çamlı'dan şaşkına çeviren karantina önerisi! 3 çocuk için fırsat

Dünyada hızla can alan koronavirüs ile ilgili en ilginç değerlendirme AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan geldi. Çamlı, “Reis'in 3 çocuk tavsiyesine vesile oldu” deyip bir fırsat olabileceğini söyledi.

Abone ol

Kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüste Türkiye’deki vaka sayısı 47’ye ulaştı. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için evlerde karantina uygulamasına ise kademeli olarak geçilmeye başlandı.

65 yaşın üstündeki vatandaşlara idari izin verilirken yurt dışından gelen vatandaşların 14 gün karantinada kalması isteniyor.

3 çocuk meselesini hatırlatıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, koronavirüs karantinasına çok farklı bir açıdan bakarak sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Çamlı, Erdoğan’ın her fırsatta teşvik ettiği 3 çocuk konusunda bir fırsat olabileceğini söyledi ve karantinadaki insanlardan çocuk yapmalarını istedi.

Karantina sonrası boşanmalar arttı Hastalığın ilk ortaya çıktığı Çin’de sokağa çıkma yasağının büyük oranda kalkmasıyla, çok sayıda çift boşanmak için soluğu resmi dairelerde aldı. Çinli Global Times gazetesi, Şian şehrinde boşanma taleplerinin son haftalarda rekor sayıya ulaştığını yazdı. Yetkililer bazı bölgelerde yoğunluktan yeni başvurulara cevap veremediklerini belirtti. Çiftlerin uzun süre karantina nedeniyle evde hapis kaldığına dikkati çeken uzmanlar, çatışmadan kaçabilecek bir alan olmamasının boşanmaları tetiklediğini ifade etti.

Çamlı'nın şaşkına çeviren paylaşımı şöyle: