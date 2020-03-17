Batman'da koronavirüs alarmı! İstanbul'dan şehre gelen bir kişi gözlem altına alındı
BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünden Gercüş Devlet Hastanesine getirilen bir kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.Abone ol
Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından ülkemizde alarm seviyesi arttı. İstanbul'dan Batman'a gelen kişi Corona şüphesiyle gözetim altına alındı.
Edinen bilgilere göre, İstanbul'da çalışan H.T. (42), Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyüne tatile geldiği esnada rahatsızlandı. Dün gece saat 23.00 sıralarında Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan H.T., yüksek ateş nedeniyle burada yapılan ilk müdahalenin ardından korona virüs şüphesiyle Batman Bölge Hastanesine sevk edildi. H.T., Batman Bölge Devlet Hastanesinde gözlem altına alındı.
Düzce de iki kişi korona şüphesiyle gözlem altına alındı
Düzce’nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı.