Umreden dönen milletvekilleri karantinadan kaçtı iddiası TBMM Başkanı açıkladı

Umreden dönenler öğrenci yurtlarında karantina altına alınırken, umreden dönen milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddia edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop iddiayı yalanlayıp, "O arkadaşların tamamı Avrupa'dan dönmüş" dedi.

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Türkiye günlerdir yurtdışından gelenlerin kendilerini karantinaya almalarını tartışırken, umreden dönenler ve yurtdışından gelenler öğrenci yurtlarında karantina altına alınırken, umreden dönen bazı milletvekillerini karantinadan kaçtığı iddia edildi. İddiayı hem TBMM Başkanı Mustafa Şentop hem de AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı yalanladı.

"17 milletvekili karantinadan kaçmış nasıl olmuşsa..."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, umreden dönen milletvekillerinin koronavirüs karantinasından kaçtığı iddiaları için şöyle konuştu: "Bir provokasyon hesabından 17 umreden dönen milletvekilinin karantinaya girmediği yazıldı. Umreden gelen vekiller güya VIP'ten kaçmışlar, nasıl olmuşsa..."

"Umreye gidip dönen milletvekili yok"

"Mart ayının başından itibaren yurt dışına çıkan ve yurt dışından dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var bizde. Bunlar arasında umreye giden, umreden dönen herhangi bir milletvekili yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş. Onlar da evlerinde karantinadalar."

Meclis'te koronavirüs olan personel yok

"Ayrıca TBMM’de çalışan personelle ilgili de bir haber çıkmıştı. Gerek buradaki Meclis hastanemizde gerekse başka hastanelere başvuran herkesi takip ediyoruz. Yurt dışından gelen milletvekili sayısı 31."

Naci Bostancı: Yurtdışından gelen 9 milletvekili evlerinde karantinada

"Umreden dönen milletvekilleri karantinada değil" iddiaları için AK Parti milletvekili Naci Bostancı da twit attı. Naci Bostancı paylaşımında, "TBMM Ak Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir, genel kurul çalışmalarına sağlık bakanlığının kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır." ifadelerini kullandı.