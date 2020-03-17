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Düzce'de 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Demirören Haber Ajansı

DÜZCE’nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı. 

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Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve solunum şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. 2 kişi, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözlem altına alınan 2 kişinin virüs taşıyıp taşımadıkları yapılacak test ile belirlenecek. 

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