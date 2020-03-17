Adana'da narkotik köpeği 'Oscar' iş başında

ADANA'da Narkotik ekipleri, narkotik köpeği 'Oscar'ın katkılarıyla kente sokulmak istenen tam 49 kilo 700 gram esrarı yakaladı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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Adana’da, kontrol noktasında yapılan aramada, kamyonet kasasında gizli bölmedeki 49 kilo 700 gram esrarı narkotik köpeği 'Oscar' buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kamyonetle uyuşturucu getirileceği bilgisini alır almaz harekete geçti. Plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsü 39 yaşındaki Ahmet A.-Adana-Gaziantep yolu Ceyhan-Adana yönünde ekiplerce takibe alındı.

Oscar uyuşturucuyu buldu, sürücü cezaevine yollandı

Uyuşturucu taşındığı düşünülen kamyonet, İncirlik Park Alanı’nda durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Oscar' adlı köpek de kullanıldı. 'Oscar', kamyonetin kasa bölümünü koklayıp, tepki verince ekipler de bölgeyi inceledi. Kasanın özel olarak yükseltilip, damper sistemi yapıldığını belirleyen ekipler, gizli bölmeyi açtığında 20 poşet içinde 49 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Sürücü Ahmet A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.