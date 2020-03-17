Almanya 614 milyar dolar ayırdı! Fransa gaz ve elektrik kirayı askıya aldı

Dünyayı saran koronavirüs için ülkeler ekonomik paketler açıklıyor. Türkiye'nin ekonomik alanda alacağı tedbirlere ilişkin yarın açıklama yapılması bekleniyor. Peki hangi ülke ne kadar bütçe ayırdı? İşte açıklamalar:

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ALMANYA, koronavirüs salgınının dünya genelinde giderek yayılması üzerine İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketini yürürlüğe sokma kararı aldı. Hükümet, koranavirüs salgını yüzünden zor durumda olan şirketlere ‘sınırsız’ kredi yardımı yapacak.

Başbakan Angela Merkel, Alman hükümetlerinin tarihinde eşi benzeri görülmemiş önlemler alınacağını söyledi. Maliye Bakanı Olaf Scholz, “Devlet destekli kalkınma bankaları, hiçbir üst sınır olmadan kredi verecek” dedi.

614 milyar dolar kredi garanti edildi

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise devletin ilk adımda 614 milyar dolar değerinde krediyi garanti etmek için para musluğunu açacağını belirterek, “ Bu hiçbir sağlıklı şirketin ve işçinin sorun yaşamayacağı anlamına geliyor.” dedi.

Almanya, 2008 yılındaki küresel mali krizde şirketlerine 500 milyar dolar civarında kredi açmıştı. Hükümetin açıkladığı son 614 milyar dolarlık kredi paketi, bunun da ötesine geçerek savaş sonrası en büyük yardım planı olarak tarihe geçti.

Hollanda: Zor durumdaki işletmeler için 100 milyar €'luk paket açıkladı. ABD: Zor durumdaki işletmeler için 700 milyar $'lık paket açıkladı.

Fransa : Gaz elektrik kirayı askıya aldı

Fransa'da salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e, vaka sayısı ise 6 bin 633'e yükselirken tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerleri kapatıldı. Fransa'da sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonları açık bırakıldı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen şirketlere birçok kolaylık sağlanacağını ve mali yardımlarda bulunacaklarını, bunun için 300 milyon avro kaynak ayırdıklarını söyledi. Macron, bugünden itibaren şirketlerin elektrik, gaz ve kira ödemelerinin askıya alınacağını duyurdu.